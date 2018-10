Cronista deportivo Yader Valle denuncia amenazas

El cronista deportivo Yader Valles de Radio Corporación denuncia públicamente las fuertes amenazas que ha recibido por parte de simpatizantes del FSLN.

Yader relata que como ciudadano nicaragüense sintió el deber de suspender su programa deportivo para así ocupar el espacio y denunciar los atropellos que el régimen de Daniel Ortega y Rosario murillo estaban cometiendo en contra de la sociedad.

“Todo comenzó cuando se iniciaron las protestas y las primeras muertes; yo manejo un programa deportivo aquí en la radio, pero a raíz de que vi lo que ocurrió yo tomé la decisión de no hablar más de deporte mientras se mantuviese la situación que estaba en el país y enrumbé mi programa hacia la crítica al gobierno, la denuncia pública y el respaldo a la lucha cívica del pueblo nicaragüense, los estudiantes y campesinos”, explicó Valle.

Las amenazas no se hicieron esperar y pronto pasaron a otro nivel, el cronista denuncia que ya no son solo llamadas para decirle groserías e improperios, sino que ascendieron a amenazas de muerte en contra de él y su familia.

“En un inicio me agredieron algunos fanáticos sandinistas llamando diciéndome que no me metiera en lo que no me importaba que hablara de deporte que es lo que se hacer y mi respuesta fue que yo como ciudadano nicaragüense estaba en todo mi derecho de hablar de lo que me pareciera bien hablar y que como comunicador social tenía la capacidad y la experiencia para hablar no solo tema de deportes y como nicaragüense estaba en la obligación de sumarme a la lucha cívica y denunciar los atropellos, los asesinatos y todo lo malo que el gobierno estaba haciendo en contra del pueblo nicaragüense”, dijo Yader.

Durante estos 100 días de resistencia cívica las amenazas, asedio y agresiones en contra de medios de comunicación y periodistas independientes han incrementado, solo por el hecho de estar informando a la ciudadanía la masacre que ha ejecutado el régimen dictatorial de Ortega-Murillo.