Trasladan a miembro del Movimiento 19 de abril a celdas de máxima seguridad

Hace una semana, fue la última vez que los familiares del universitario Rodrigo Espinoza, lo vieron por 15 minutos en el Sistema Penitenciario La Modelo, en Tipitapa. Según sus familiares, el joven ha sido trasladado a las galerías de máxima seguridad, en donde no se le permite verlo y tampoco le brindan información sobre el estado en el que se encuentra Rodrigo.

"Ayer nos programaron una visita para verlo, cuando nos hicimos presentes para llevarle comida y artículos nos dijeron que no aparecía en la lista. Los familiares de otros muchachos presos políticos que estaban junto con él pudieron ingresar a verlo, a nosotros nos dijeron que no podíamos, después de esperar dos horas salió la encargada y nos dijo que solamente a él lo habían trasladado a las celdas de máxima seguridad y que no teníamos accesos a verlo ni llevarle nada", expresó Jason Gutiérrez, tío del universitario detenido.

Rodrigo de 20 años, de edad, es estudiante de Ingeniería Agrícola en UNI-Rupap y miembro del Movimiento Estudiantil 19 de abril, quien había estado firme protestando en contra del régimen de Ortega y Murillo. Él fue detenido ilegalmente por paramilitares el pasado 11 de julio, cuando se movilizaba junto a otros miembros del movimiento en Nindirí, Masaya.

"Él tiene medidas cautelares de la CIDH, asumimos que le están haciendo daño o que no quieren que la CIDH lo vea, porque tengo entendido que esta semana iban hacer presencia en La Modelo, para verificar el estado en el que se encontraban los muchachos, entonces lo tienen aislado, no podemos hablar con él", dijo Jason Gutiérrez.

La única información que las autoridades de La Modelo le han brindado a los familiares es que el joven será quien se comunique con ellos para avisarle el día en que lo podrán visitar.

Rodrigo Gutiérrez junto a los otros miembros del movimiento, fueron acusados por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas y entorpecimiento de servicios públicos, el pasado 15 de julio en los juzgados de Managua.