Paramilitares secuestran y torturan a joven en Managua

Un joven activo manifestante al que llamaremos “Juan” para proteger su identidad, denunció que esta mañana fue secuestrado en el sector de carretera norte en Managua por paramilitares que lo torturaron. Esto ocurrió tras salir de la casa de seguridad donde se resguardaba para comprar algo de comer.

“Iba a la venta y de repente me salió una camioneta plateada Hilux, me dicen mi nombre y me apuntan con un arma y me dicen móntate, por miedo a que me maten yo me monto”, relata el muchacho.

Al abordar el vehículo, le cubrieron la cara con una capucha y los paramilitares lo comenzaron a golpear y se lo llevaron a una vivienda, donde las agresiones siguieron.

“Me comenzaron a patear, me ponen en una silla y me empiezan a interrogar, me hacían preguntas como que, qué sabía de Lesther Alemán, que dónde estaba él (…) Con quiénes vivía, por qué no estoy viviendo en mi casa, que quiénes están en la casa donde yo estoy”, relató “Juan”, quien no contestó ninguna de las preguntas.

Mientras lo interrogaban, lo insultaban y le quemaban los brazos se presume que con cigarros. El joven expresó que, a pesar de no poder ver, por tener el rostro cubierto, pudo escuchar que en el lugar donde lo llevaron estaba otro muchacho secuestrado, quien aparentemente estaba desnudo.

“Parece que lo tenían de días anteriores y lo estaban torturando, hasta desnudo lo tenían porque el muchacho gritaba que le pusieran la ropa y aparentemente le estaban haciendo lo mismo que a mí, quemaduras, cuando te estás durmiendo te hacen choques eléctricos, me rayaron todo el pecho, los brazos, no sé si era con cuchillo o gillette, y cada vez que me rayaban me echaban alcohol o algún ácido para que me ardiera más”, cuenta.

Los paramilitares lo dejaron abandonado y descalzo en la Cuesta El Plomo, donde un ciudadano le ayudó regalándole un par de zapatos y dinero para poder llegar hasta 100% Noticias para denunciar el secuestro y tortura que vivió.

“Juan”, piensa que esto tuvo que ver con que él es un manifestante activo contra el Gobierno, participa de las marchas y plantones que se realizan en la capital.