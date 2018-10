Kitty Monterrey rechaza señalamientos de la Policía Nacional

La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey rechazó las acusaciones que el gobierno orteguista a través de la Policía Nacional le imputó sobre que ella y otros políticos de la oposición financiaron los tranques de Monimbó en Masaya.

La Policía presentó ayer una supuesta investigación en la que incrimina por el delito de terrorismo a Cristhian Fajardo y a su esposa María Adilia Peralta Cerrato, y vinculó a Monterrey de financiar los tranques mediante provisiones, medicinas y armas de fuego.

“Daniel Ortega está utilizando la represión como un distractor para que los nicaragüenses empecemos a temer por nuestra seguridad y nos olvidemos del verdadero problema del país que es la falta de democracia y el clamor nacional por elecciones libres y transparentes”, declaró la presidenta de CxL.

Monterrey señala que no hará ningún tipo de trámite legal sobre esta acusación y no se extrañaría que el gobierno gire una orden de captura en su contra.

“Esto no se trata de legalidad, yo no tengo por qué hacer algún trámite legal (…) Sabiendo a quién tenemos de gobernante, sabemos que pueden hacer lo que quieran a la hora que quieran, sin embargo, yo no me pienso ocultar, ni esconder, ni salir en carrera”, expresó Kitty.

La Policía también señala de financiar los tranques a Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona, Hugo Tórrez, Víctor Hugo Tinoco y Loyda Valle; y a los miembros de la Alianza Cívica, Jorge Solís, Víctor Cuadras, Lesther Alemán y Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez.