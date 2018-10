Miembros del FAD y MRS denuncian persecución

11:07 a.m.

Los miembros del Frente Amplio por la Democracia (FAD) y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) denunciaron persecución por parte del Gobierno de Daniel Ortega, quien a través de la Policía Nacional los acusó ayer de financiar los tranques en el barrio de Monimbó, Masaya.

La Policía incriminó ayer por el delito de terrorismo a Cristhian Fajardo y a su esposa María Adilia Peralta Cerrato, y vinculó a varios opositores de financiar los tranques en la ciudad de las flores.

“En efecto, aparecen nuestros nombres, algunos miembros directivos del MRS en el libelo acusatorio de Cristhian Fajardo, un joven ejemplar que ha estado en la lucha por una Nicaragua en democracia mucho antes que esta revolución cívica de abril”, dijo Suyén Barahona, presidenta del MRS.

“Sabemos quiénes son los terroristas, y quiénes son los criminales, es el régimen de los Ortega Murillo que cada vez está más aislado a nivel internacional por muchas mentiras que andan diciendo en los medios de comunicación a nivel internacional (…) Daniel Ortega es una amenaza para este país, es una amenaza para la región y debe salir del poder para que logremos verdadera paz, justicia y democracia”, agregó Barahona.

Al respecto, Violeta Granera señaló: “Ortega es un represor, asesino que no tiene la menor voluntad de contribuir a resolver el caos y el problema que él mismo ha provocado”.

La oposición critica las declaraciones que Ortega ha brindado a varios medios de comunicación internacional, en los que ha mentido una y otra vez.

“Estoy esperando el día que uno de esos entrevistadores le diga ‘Señor, usted cree que nosotros somos imbéciles cuando nos habla así contra todas las pruebas y evidencias, ¿usted cree que somos imbéciles para creer que el señor Abrao está mintiendo porque le da su gana?’ estoy esperando eso. En este momento su lucha está en el campo internacional, y que por su puesto el carece de vergüenza, ‘si me creen excelente, sino me creen que pierdo yo’”, expresó el político y ex combatiente guerrillero Moisés Hassam.