Ejército dice que el diálogo es la mejor ruta para superar la crisis en Nicaragua

8:59 a.m.

El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, aseguró que la crisis sociopolítica del país es un momento también para reflexionar y contribuir y que el diálogo es la ruta "más convincente" para que los nicaragüenses puedan superar la crisis sociopolítica que atraviesa el país.

"Hemos manifestado que el diálogo es la ruta que más conviene a los nicaragüenses para encontrar consensos que nos permitan evitar afectaciones irreversibles a nuestro pueblo, nuestra seguridad, nuestra economía y al desarrollo nacional", señaló el jefe militar en un discurso en ocasión del 39 aniversario de la Fuerza Aérea, a la que asistió Daniel Ortega.

El pasado lunes, Ortega manifestó su intención de reanudar el diálogo para poner fin a las protestas contra su Gobierno a través de la mediación de la ONU y la participación de la Iglesia Católica. Ese mismo día, la ONU expresó que discute la posibilidad de asumir algún tipo de papel en los esfuerzos para mediar y poner fin a la crisis en Nicaragua.

El sector privado nicaragüense aceptó, en un comunicado, que al diálogo se puedan sumar, como garantes, la ONU, la Unión Europea, la OEA, el Vaticano y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal, se instaló a mediados de mayo pasado, pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio.

Asimismo, el jefe militar explicó que el Ejército, por mandato constitucional, no es "deliberante".

"No tratamos aspectos que no son de nuestra competencia y dentro de estos destacamos el carácter apolítico de nuestra institución. Por lo tanto, no nos corresponde abordar temas de esta naturaleza, pero sí podemos, como lo hicimos desde el 21 de abril pasado, plantear que la búsqueda de soluciones, es por la vía del diálogo", insistió.