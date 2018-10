Esta es la cuarta ocasión en dos meses que en el seno de la OEA se aborda la grave crisis en Nicaragua.

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), inició la sesión extraordinaria para abordar la crisis que atraviesa Nicaragua.

La OEA aprobó la comisión especial para dar seguimiento a la crisis en Nicaragua. Las votaciones quedaron así: Países a favor: 20. En contra: 4, abstenciones 8 y dos delegaciones ausentes.

El proyecto de resolución es una solicitud a de las misiones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú, y consiste en crear un Grupo de Trabajo para Nicaragua, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del Consejo Permanente, cuyo mandato será contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua, incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua.

El Grupo de Trabajo para Nicaragua coadyuvará al proceso de diálogo nacional en Nicaragua, incluyendo medidas de apoyo, acompañamiento y verificación en coordinación con los esfuerzos en curso de la Organización, del SICA y de otros actores regionales e internacionales.

El Grupo de Trabajo para Nicaragua estará compuesto por un representante de cada grupo regional y otros Estados Miembros comprometidos con los objetivos de esta resolución, a ser designados por la Presidencia del Consejo Permanente en consultas con los coordinadores de los grupos regionales, a más tardar el 10 de agosto, y en apego a todo lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del Consejo Permanente.

Con el fin de dar cumplimiento a la presente Resolución y para facilitar las labores de seguimiento, el Grupo de Trabajo para Nicaragua presentará mensualmente un reporte al Consejo Permanente sobre el avance de sus gestiones.

Esta es la cuarta ocasión en dos meses que en el seno de la OEA aborda la grave crisis de violación de los derechos humanos de los nicaragüenses por la represión de paramilitares y de la Policía Nacional contra las protestas ciudadanas.

-------------------------------------------------------------------------

3:17 p.m. Presidenta del Consejo: El consejo permanente podrá acordar que se determine el número de miembros de las comisiones especiales, subcomisiones y grupos de trabajo, y proceder a su designación. Esas facultades podrán ser delegadas al presidente.

En la designación de miembros deberán considerarse la diversidad de criterio expuestos sobre los asuntos tratados, así como en lo posible el principio de la representación geográfica equitativa.

3:16 Argentina: Entiendo el enojo del representante de Nicaragua porque posiblemente no ha estado de acuerdo con la votación de este consejo. Evite hacer referencias personales, evite las agresiones y la descalificación de este cuerpo, estando formando parte de él.

3:12 p.m. Canciller de Nicaragua: Algunos sectores del gobierno norteamericano, son mentores del golpe con el estado de Nicaragua.

03:09 p.m. Colombia: Gracias a quienes apoyaron esta propuesta. Solidaridad y es ella con las víctimas, desaparecidos detenidos y nuestro deseo permanente, porque se transiten los caminos de diálogo y paz, nuestros deseos con la solidaridad con la vida y no con la muerte. Esta organización tiene el desafío que se nos ha impuesto bienvenido el grupo de trabajo.

03:08 p.m. Panamá apoya la resolución.

03:03 p.m. Chile: Reitera su alta preocupación por la grave situación que atraviesa Nicaragua, así reiteramos nuestra llamada a que el Gobierno ponga fin a la violencia e inicie las vías de dialogo que lleven al camino de la paz. Chile manifiesta su interés en integrar este grupo de trabajo.

3:00 p.m: Uruguay: Considera que es importante apoyar los mecanismo existentes.

02:56 p.m. Brasil: Instamos al gobierno de Nicaragua a que garantice el derecho de libertades públicas. Expresamos nuestro interés de pertenecer al grupo de trabajo.

02:52 p.m. Perú: Estamos convencidos que la OEA está llamado a pronunciarse para que pueda poner a fin a los problemas de Nicaragua. La resolución está ampliamente amparada en las normas que rige esta institución y no se puede calificar de injerencista.

Honduras: OEA cooperará ampliamente y con independencia de sus sistema económico, político y sociales. Hemos apoyado la resolución aprobada por el consejo permanente y la declaración de los presidentes del SICA. Apoyamos la presente resolucion para propiciar soluciones pacíficas y negociadas como un ofrecimiento de buena fe.

02: 46 p.m. Costa Rica: Confiamos en que el grupo de trabajo aprobado sea instrumento que sirva para generar una solución pacífica y demócratica a la crisis que golpea el país, y que complemente el trabajo que otros factores de la OEA ha iniciado en Nicaragua.

Nicaragua: Pide suspender la sesión. Lo más sano, lo más correcto es dejar diferido la aprobación de la resolución propuesta. Hay tanta confusión a la votación. Circularon tantas propuestas y contrapropuestas. Situación anómala.

La resolución se someterá a votación.

02:22 p.m. Perú está comprometida con el rol que desempeña la OEA. Nos unimos a proceder a la aprobación de la resolución

02:20 p.m. Delegación de Chile se suma a que se adopte la resolución.

02:14 p.m. Embajador de El Salvador: Creemos que la prioridad que tenemos este consejo es preservar el legado en cuanto al desarrollo de derecho internacional. Hagámoslo bien y busquemos una resolución política sobre Nicaragua.

02:10 p.m.: Canciller Denis Moncada: Queremos ser empáticos. Ese tipo de maquillaje que se realiza en grupos de trabajos cerrados no cambia lo planteado por la delegación de Nicaragua. Insistimos en que el gobierno condena enérgicamente esta injerencia. Ya dijimos que no tiene validez esta resolución. Es razonable no aprobar esta resolución que ha sido planteada. Moncada pide "más reflexión sobre la actitud de Nicaragua".

02:01 p.m: Embajador de México: "El grupo de trabajo se desarrollará por medio de consultas con el gobierno de Nicaragua".

01:56 p.m: Embajador de Bolivia: "Solicito por el bien de todos los estados, el proyecto de resolución propuesto sea corregido y se habrán los espacios de dialogo con el estado concernido, mientras tanto solicitamos no se apruebe el mismo".

01:41 p.m: Canciller de Nicaragua manifiesta que el Gobierno de Nicaragua no está de acuerdo y no permitirá "el ingreso de ninguna comisión especial o grupo de trabajo que organice este Consejo Permanente sin la voluntad expresada del Gobierno de Nicaragua", dijo Denis Moncada.

01:40 p.m: Embajadora de Argentina explica que la propuesta de resolución de nueve países del Consejo Permanente de la OEA, es la creación de una medida complementaria que involucre “la mano amiga” de quienes quieren una solución para la situación de Nicaragua, en favor del diálogo.

01:39 p.m: Embajador de Antigua y Barbuda se pronuncia a favor de la resolución.

01:29 p.m: México hace las aclaraciones que solicitó el embajador de Antigua y Barbuda. "Estas serían enmiendas orales al documento CPDOC5434-18 revisión uno.

Estas son las enmiendas acordadas con el embajador de Antigua y Bermuda:

“El nuevo resolutivo 3: El grupo de trabajo para Nicaragua estará compuesto por cada representante de cada grupo regional y otros estados miembros comprometidos con los objetivos de la resolución CP.RES1108(2172) del 18 de julio de 2018. Se sustituye la referencia a esta resolución por la referencia a la resolución adoptada el 18 de julio.

La segunda enmienda: En el párrafo resolutivo 4, un reporte al Consejo Permanente sobre el avance de sus gestiones y progresos.”

01:25 p.m: Antigua y Barbuda: "Realmente estoy para serles de ayuda, lo único que quiero es que se diga cuáles son las palabras del texto tres y párrafo 4, si resolvemos esto, podremos avanzar las labores y no serán necesarias todas estas intervenciones".

01:15 p.m: Al iniciar la sesión interviene el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, manifestando que “No hemos pedido apoyo ni ayuda al Consejo Permanente. Rechazamos todo lo que apruebe”, dijo Moncada.