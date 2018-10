Policía secuestra y acusa de terrorismo a tres hermanos en Jinotepe

9:20 a.m.

Los hermanos Luis Miguel, Jean Carlos, y Harvin Roberto, todos de apellidos Esteban Lesage, fueron secuestrados por la Policía, el pasado 11 de julio y ahora están siendo acusados de terrorismo, crimen organizado y secuestro simple, por participar en las marchas contra el gobierno de Daniel Ortega.



La señora Juana Lesage Guadamuz, de 48 años, madre de los muchachos relata que un grupo de policías encapuchados llegó a la vivienda de la abuela materna en Santa Teresa, Carazo donde se encontraban sus hijos, y a punta de golpes y armas, se los llevaron.

Juana Lesage, madre de los jóvenes



Los hermanos originarios de Jinotepe, son estudiantes universitarios, Luis Miguel de 28 años estudia Computación; Jean Carlos de 25, estudia Administración de Empresas; y Harvin Roberto de 18, estudia Marketing. Además, los tres son compositores, crearon algunas canciones en contra del régimen orteguista. Luis y Jean son reguetoneros, y su nombre artístico es Místico y Janco; mientras que Harvin prefiere la música romántica.



Doña Juana, expresa que desde que se llevaron a sus hijos, ella llora todas las noches, sin consuelo.



“Yo no sé vivir sin ellos. Como madre es duro cuando uno tiene un solo hijo, pero a mí me quitaron tres. Eso no tiene perdón de Dios”, comentó la madre, quien es ama de casa y su esposo se dedica a la carpintería.



Los hermanos Esteban se encuentran presos en el Sistema Penitenciario de Granada.



“Mis hijos aquí no son unos delincuentes, son estudiantes universitarios… La gente puede dar fe de ellos, porque todo mundo los conoce”, dijo la progenitora.