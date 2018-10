Nastassja Bolívar confesó que fue violada cuando era una niña por un familiar

La modelo nicaragüense contó que fueron dos años de violación los que vivió.

Nastassja Bolívar, Miss Nicaragua 2013 y Nuestra Belleza Latina 2011, reveló que fue víctima de violación cuando era una niña. El abusador de la modelo fue un integrante de su familia. Bolívar hizo pública esta confesión durante la grabación del reality 4 Días Antes del Sí, de Univisión.

“Yo fui violada de niña por un miembro de la familia”, dijo en llanto Bolívar. Ella manifestó que este horrible acontecimiento de su vida, lo ha usado como fuerza para convertirse en la mujer que es hoy en día.

"Por ser alguien de la familia, lastimó a alguien bien cercano a mí y yo sé que él está muy adolorido por eso. Creo que es importante por fin hablarlo. Esto nunca lo he hablado ni siquiera con mi hermanita que es mi mejor amiga", expresó Bolívar.

En el video que publicó Univisión, la modelo nicaragüense contó que fueron dos años de violación los que vivió y se quedó callada, por eso ella aconseja a las personas que están viviendo este tipo de abuso, a no callar.

Nasstasja Bolívar.

"Quiero que esas niñas y niños, porque esto no solo es de un solo género, a que hablen y ve con alguien que confíes, te prometo que no te van a juzgar y no van a pensar que es tu culpa. Habla".

Esta no fue la primera vez que Nastassja se enfrentaba a la oportunidad de contar su historia públicamente, cuando participó en Nuestra Belleza Latina, una productora se le acercó para grabar un segmento sobre los primeros años de su vida.

“Le dije: ‘I can’t about my childhood (No puedo hablar de mi niñez), a veces me duele”, recordó la modelo de ascendencia nicaragüense y colombiana con la voz entrecortada.

El segmento nunca se grabó y los fans del popular programa nunca se enteraron de ese intercambio, ni de la profunda herida que se ocultaba detrás de su temperamento alegre y bromista.

Nastassja Bolívar cuando participó en Miss Universo 2013.

Después de coronarse como Nuestra Belleza Latina 2011, Nastassja ganó el título de Miss Nicaragua 2013 y logró entrar al exclusivo círculo de las 15 semifinalistas de Miss Universo, además ganó el premio a Mejor Traje Nacional. Actualmente se dedica en el mundo de la moda y del entretenimiento.