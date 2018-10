Advertencia a doctor Narváez: Muévase que lo están circulando

El doctor Ernesto Narváez expresó que luego de tener la agresión por parte de la policía de tránsito, el pasado 4 d agosto cuando se dirigía a participar en la marcha de médicos, un oficial se comunicó con él para advertirle que saliera de su casa pues ya estaba circulado.

“Yo me imaginé porque miré que estaban (la policía) apuntando la placa (del carro) … pero tengo temor no de que me pase algo a mí sino de lo que le hagan a mi familia”, dijo Narváez.

Policías de tránsito quebraron los vidrios de su carro cuando Narváez reclamó por qué no lo dejaban pasar para ir a marcha de médicos. Los hechos ocurrieron en el sector de Enel Central.

“Yo soy solidario con mis amigos médicos estando en el consultorio, en la calle o detenido”, comentó.

“Tengo temor de que una persona fanática o equivocada en su forma de pensar vaya atentar contra mí “, agregó, quien no se sorprendería si lo detienen puesto “que ya conocen mi dirección”.