Director de Hagamos Democracia abandona el país por persecución política

El gobierno de Ortega acusó a Hagamos Democracia de financiar las marchas azul y blanco

Luciano García, presidente de la organización Hagamos Democracia (HD), abandonó el país por persecución política por parte del gobierno del presidente designado por el Poder Electoral, Daniel Ortega.

“Esto es espantoso, tuve que salir de Nicaragua porque tenía amenazas de enjuiciarme, de encarcelarme. Aunque no tenía orden de arresto, la amenaza era latente y eso es injusto porque el fin del régimen de Daniel Ortega es criminalizar la protesta, el derecho a manifestarse, entonces, por tus derechos te quieren acusar de terrorista”, dijo García, quien se encuentra en Costa Rica.

“Ortega acusó a Hagamos Democracia de financiar marchas y el Viper me mencionó en las protestas de la Upoli y en realidad yo del Viper ni sé quien es, nunca lo he visto y tampoco no tengo que ver nada en acciones que riñen con la ley; Además nunca fui a la Upoli. También dijeron que financiéa Medardo Mairena, entonces, el Viper preso, Medardo preso, entonces yo como financiador ¿A quién iban a capturar? Entonces, antes que hicieran eso (capturarlo), yo me vine porque los nicaragüenses que luchamos por un cambio justo y democrático hemos perdido nuestras garantías constitucionales”, aseguró García.

Sigue al frente de Hagamos Democracia

No obstante, el presidente de Hagamos Democracia explicó que sigue al frente de esa institución y que desde el extranjero continuará luchando por la democratización del país.

“Desde el extranjero continuaremos nuestra lucha cívica para democratizar Nicaragua y vamos a seguir apoyando todas las gestiones que haga la Alianza Cívica en favor de una salida constitucional. Nosotros somos precursores del plebiscito que es un mecanismo constitucional para superar la crisis política del país”, señaló García.

Luciano García dijo que no regresará hasta que en el país hayan plenas garantías a sus derechos como ciudadano.