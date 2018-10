Familiares de Irlanda Jérez lograron verla en la prisión

Starina Talavera Jérez, hija de la comerciante y odontóloga Irlanda Jerez, informó que ayer martes lograron ver a su mamá en las celdas del Sistema Penitenciario Nacional “La Esperanza”, después que la Policía Nacional la detuvo el pasado 18 de julio.

“Fue un momento bien emotivo. Nosotros desde el 18 de julio que fue detenida no habíamos podido verla, obviamente las lágrimas no se pudieron contener, sin embargo, a pesar que ella está ahí injustamente detenida, ella es una mujer fuerte, su carácter no ha sido abatido por esta situación, ella está segura que va a salir y cuando salga va a seguir luchando por este país”, dijo la joven.

Irlanda es una de las dirigentes del movimiento de autoconvocados del mercado Oriental y participaba de marchas y plantones contra del Gobierno, fue detenida por la Policía en las inmediaciones de la rotonda Cristo Rey, cuando regresaba de una reunión, fue trasladada a El Chipote y luego a “La Esperanza”, por un caso que estaba cerrado desde el año 2016.

El gobierno orteguista a través de las autoridades le giró una orden de captura, por los delitos de usurpación de dominio privado, fraude por simulación, estelionato con uso de falso documento y falsedad ideológica, en perjuicio de Zoraida López Salmerón.

Al respecto, Starina explicó que esto “es un caso que está completamente cerrado en los juzgados”.

El gobierno rebuscó “tuvieron que irle a buscar algo para justificar la detención ilegal que le hicieron. Le fueron a buscar un caso del año 2016 que estaba completamente cerrado. Mi mamá compró una propiedad con un cheque totalmente legal, fueron a buscar eso y es de ahí es de donde se están agarrando para tenerla encerrada y callar su voz”, señaló.

A Irlanda “no la han lastimado, no le vimos ningún golpe, ningún morado, y ella tampoco nos expresó que la hubieran golpeado”, resalto la joven.

Mensaje de Irlanda

Irlanda envió un mensaje al pueblo de Nicaragua, dijo que “a pesar que su cuerpo está prisionero, sus ideales, su espíritu y pensamiento no pueden tenerlos prisioneros, que ahora están más vivos que nunca. Tenemos que seguir luchando, para ganar esta lucha”, expresó Starina.

La comerciante y odontóloga de profesión está ubicada en una celda que comparte con otras ocho mujeres, las cuales también han sido arrestadas por haber participado en marchas contra el Gobierno.

Además, está en recesión de alimentos por decisión propia como una forma de protesta.