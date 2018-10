Los familiares denunciaron que los jóvenes están padeciendo de hongos, malestares estomacales, e infecciones renales.

Este miércoles se presentaron al Juzgado Sexto Penal de Audiencia de Managua los tres líderes del Movimiento 19 de Abril, Marlon Fonseca, Rodrigo Espinoza y Hanssel Vásquez, acusados por el Ministerio Público de los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas y entorpecimiento de los servicios públicos. El juez determinó que el juicio contra ellos iniciará el próximo 23 de septiembre.

Aunque los jóvenes aparecen sonrientes en una foto divulgada por los medios oficialistas, esto es en realidad, según sus familiares parte de una promesa que se hicieron de no dejarse doblegar por lo que consideran un juicio político y por las múltiples golpizas y violación de derechos a las que constantemente son sometidos en prisión.

“En El Chipote agarraron hongos en los pies, porque los dejaron descalzos todo el tiempo y ahí al parecer es desaseado, le robaron los zapatos, ahora en La Modelo anda malestar estomacal, las medicinas que les llevamos no se las pasaron y aún le duelen los golpes que le dieron en las costillas y el cuerpo”, dice uno de los familiares de Marlon Fonseca, quien por temor a represalias nos pide no revelar su identidad.

Marlon Fonseca.

Nos cuenta que a la audiencia de este miércoles, las autoridades no les permitieron el ingreso como familiares y que luego de concluida la jornada solo les dejaron verlo 3 minutos. También denuncia que no le pasan los alimentos que ellos ingresan todos los días, ni tampoco los artículos de uso personal.

“Hoy por ejemplo no comieron en todo el día que fue la audiencia, andaban sin comer, con hambre. Lo de las costillas me preocupa que sea una fractura interna. El abogado dijo que haría lo posible por gestionar una consulta médica para él, pero es muy difícil que te acepten esas cosas”, dijo con preocupación.

El Dr. Julio Montenegro, abogado de la CPDH, quien lleva la defensa de los tres acusados, dijo a Nicaragua Investiga que la audiencia tuvo demasiadas medidas restrictivas y que debido a la situación de sus representados solicitó que sean llevados a evaluación al Instituto de Medicina Legal. “Solicité el dictamen porque uno de ellos dijo sentirse mal, pero yo solicité para los tres por sospechas de maltrato, veremos que indican los dictámenes en caso que los remitan, porque no se está cumpliendo con los oficios”, explicó.

Aislamiento total

Rodrigo Espinoza.

La señora Brenda Gutiérrez, mamá de Rodrigo Espinoza, está demasiado impactada por las condiciones en que se encuentra su hijo. A él lo han aislado a una celda de máxima seguridad, donde según le contó, apenas hay espacio para moverse, no entra luz y no puede conversar con nadie, la comida es muy limitada, así como también el agua. Solo le permiten dos litros por semana.

“Los muchachos después que fueron trasladados de El Chipote a la Modelo solo estuvieron cinco días juntos, de los tres Rodrigo, mi hijo es el que tenía medidas cautelares, y por tener medidas cautelares el trato ha sido diferente, pero no a mejor, sino a peores condiciones. El 23 de julio lo sacan del galeron donde están todos los presos políticos y lo trasladan a máxima seguridad, donde los familiares no tenemos acceso a nada, los otros presos al menos pueden compartir los días de visita con sus familias, comer con ellos 15 minutos, nosotros nada”, nos dice.

Explica que las restricciones para Rodrigo, a quien el Ministerio Público identifica como el líder de lo que ellos llaman “grupo terrorista” y a quien señalan como el autor intelectual del incendio de la fachada de Radio Ya , rayan en lo inhumano y la tienen preocupada, pues su hijo tiene una infección renal que no ha sido tratada, y no le permiten ingresar los medicamentos. “Está todo piqueteado de zancudos, porque ahí donde está las condiciones son pésimas en esa celda, además dos litros de agua por semana no son suficientes para nadie, menos para alguien que está mal de los riñones, eso lo está empeorando a él”, comenta Doña Brenda.

“Todo es más limitado para él, no le dejan entrar ni siquiera un peine, son condiciones realmente injustas, no entiendo porqué hacen diferencia con él. Hoy pasé todo el día para poder ver a mi hijo solamente tres minutos y a través de un cristal, hablando por un teléfono y sin ninguna privacidad, y hasta me quemé toda porque pasé bajo el sol esperando que me le pasaran una comida y hasta las 2 de la tarde me la agarraron, me lo tienen como que fuera el peor de los criminales”, denuncia.

Malos tratos a familiares

Hansell Vásquez.

El trato no es solo inhumano para los reos, los familiares aseguran sentirse muchas veces humillados e impotentes por el trato que reciben de los oficiales. “Cuando uno llega a hacer la visita le hacen que se quite la blusa, le levantan el sostén, le tocan las partes íntimas, a las mujeres le agarran los senos, es muy incómodo, y si uno se deja es porque no tiene opción realmente porque sino, no lo dejan entrar”, nos cuenta el familiar de Marlon.

Agrega que algunos oficiales los tratan mal, que no dan razones y los andan de un lugar a otro para obtener información o que simplemente los ignoran por largas horas y no respetan los tiempos de visita. “Son impuntuales para las visitas, si la visita es a las 10, uno tiene que estar a las 7, tiene que esperar dos horas para que un oficial los llamé y los deje pasar a una primera revisión, luego hay una segunda revisión, y no hay control, llegan muchas familias diciendo que los citaron a visita y les dicen que no, llaman a uno a otros y al final hacen perder el tiempo a la gente, que están desesperadas queriendo ver a sus presos políticos”.

Doña Brenda, madre de Rodrigo , dice que a ella los oficiales se le han reído en la cara por reclamar que le permitan ingresar más agua para su hijo afectado de los riñones. “Lo tratan a uno como si no fuera humano, como si la persona que está adentro no le diera hambre y sed también como le da a ellos, creo que todo eso debe resolverse, porque la vida de ellos corre peligro”, afirma.

¿Construcción para más celdas en La Modelo?

El familiar de Marlon nos comentó que las veces que ha ido a realizar visitas a La Modelo se oyen sonidos de construcción, y dentro todos los presos comentan que están haciendo más celdas, como si quisieran llevar más gente.

“Ellos están en la galería 16, que es la que se asignó a los presos políticos, pero esa galería ya está llena, no sabemos si van a seguir llevando más gente y por eso construyen, pero de que hay una construcción en la Modelo, hay, se escucha de viaje el sonido típico de una construcción en el lugar”, nos asegura.