Tour operadoras reportan un 60% de bajas en compra de paquetes turísticos

Algunas tour operadoras del país están en crisis, pues reportaron que las compras de paquetes turísticos bajaron hasta un 60% debido a la situación de Nicaragua provocada por la represión y violencia del gobierno.

César Augusto Montiel, asesor de viajes de WR Travels, indicó que el servicio de paquetes de viajes se les cayó, ya que la prioridad de muchos nicaragüenses actualmente no es el turismo, y han tenido adoptarse a las frecuencias de líneas de vuelos.

“Esto fue un cambio radical, tenemos que adaptarnos. Las aerolíneas cambiaron sus frecuencias de vuelo, Copa, Delta, United. Algunas hasta han suspendido relaciones comerciales con Nicaragua en el caso de Volaris que era el que hacía que Copa no tuviera el monopolio en Centroamérica como tal”, aseguró Montiel.

“La gente quiere viajar, pero las prioridades ahorita son otras, el turismo como tal no es una prioridad ahorita ir de compras a Miami (…) Gastar la plata en un viaje, sino ver cómo vamos a evolucionar en el país”, recalcó.

Asimismo, han tenido hacer recorte de personal.

“Si no tenés ingreso, no tenés cómo pagar un salario, entonces hemos tenido que prescindir de tres personas, que no necesariamente son la fuerza de ventas, pero son colaboradores que en su momento eran apoyo de nosotros”, aseveró.

Al menos 15 tour operadoras han cerrado en el país, a causa de la crisis en Nicaragua, y más de 70 mil personas han perdido sus empleos en el sector turismo.