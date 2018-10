La joven desconoce el lugar en donde fue llevada, ya que al momento de su detención la golpearon en la cabeza e iba inconsciente.

Gabriela Morales López, conocida como "La China" cuando estuvo atrincherada en la UNAN-Managua, denunció en 100% Noticias, que fue víctima de secuestro y torturas por parte de paramilitares quienes la detuvieron el pasado jueves 02 de agosto, cuando se dirigía a retirar su pasaporte.

Cuando estuvo en la UNAN-Managua, "La China" era líder del portón 5, y recibía los víveres que eran donados. Por tal motivo los paramilitares le exigieron que brindara los nombres de quienes eran los donantes, al negarse, fue desnudada y brutalmente golpeada en diferentes partes del cuerpo.

"Me hicieron preguntas de quiénes eran los donantes más fuertes, y como no decía nada me golpeaban fuerte y me amenazaban de que le harían algo a mi familia, pero me siento orgullosa de que no revelé nombres", dijo Gabriela Morales, alías "La China".

"Me torturaron, me querían cortar el dedo con un alicate solo porque no di información. No sé porque nos torturan si ellos (paramilitares) saben todo".

"La China" quien es estudiante de cuarto año de la carrera de Trabajo social, denunció además que estuvo secuestrada por tres días, en los cuales solo le dieron de comer pan y agua.

"Le pido al pueblo nicaragüense que se levante, porque no es justo que nos sigan acechando de esa manera, somos estudiantes y tenemos sueños y deseamos que Nicaragua sea un país libre y por eso, queremos seguir luchando, pero no es posible que el Gobierno nos siga reprimiendo".

Gabriela Morales, "La China", decidió romper el silencio al enterarse que este viernes fueron secuestrados tres estudiantes de la UNAN-Managua, entre ellos una estudiante de medicina, quien recibió dos balazos en su pierna derecha, cuando estuvo atrincherada en la iglesia Divina Misericordia.

La China muestra los golpes que le hicieron los paramilitares.

"La estudiante de medicina tiene alrededor de más de 20 puntadas en su pierna y me duele saber que la van a golpear en su herida, por eso pido a las organizaciones de derechos humanos y al pueblo nicaragüense que oremos por ellos, para que los liberen y no los torturen", manifestó "La China".

Según la joven, ella desconoce porque la dejaron en libertad, aunque recalcó que desde el momento de su detención siempre se mantuvo orando, además finalizó diciendo que no fue obligada a grabar un video desprestigiando a sus compañeros.

