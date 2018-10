Roban información en oficinas del Movimiento por Nicaragua

Delincuentes robaron discos duros e información física del Movimiento por Nicaragua denunció su director José Antonio Peraza. El robo ocurrió el pasado viernes y los autores dejaron el mensaje "Ojo mi comandante se queda FSLN".

“Entraron personas desconocidas a nuestra organización y básicamente lo que hicieron fue robar información, los discos duros de las computadoras, y nuestro archivo físico en los que había contratos, informes de proyectos, acuerdos con otras organizaciones y rendiciones de cuentas que nosotros entregamos. Por lo que vemos, podemos decir que era un robo selectivo, bien planificado”, expresó Peraza.

Los delincuentes entraron por una casa abandonada vecina al lugar, accedieron por el segundo piso cortando los candados. “Esos son actos intimidatorios para asustar a las organizaciones que estamos en la promoción de la democracia”, refirió José Antonio, quien agregó que trató de poner la denuncia en la Policía Nacional, pero esta le puso muchas trabas.

“Yo fui a la Policía, pero me pidieron mi número de cédula, un poder de representación de la organización, pero se llevaron toda la documentación (…) Como no lo quisieron hacer por tantas trabas, decidimos no hacerlo”, explicó.

Ayer, miembros de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se presentaron a la oficina para observar in situ como dejaron las instalaciones.