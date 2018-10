Cenidh: Trágico fin de semana por muertes y secuestros

“La persecución es generalizada. No se deja marchar, no se deja protesta", dijo Vilma Núñez, presidenta del Cenidh

La muerte del campesino Darwin Rostrán Polanco, en Mulukukú, y Lenin Mendiola, en Matagalpa, así como las denuncias de secuestros por parte de grupos afines al Gobierno de Daniel Ortega registrados este fin de semana, preocupa a los organismos de derechos humanos. “Este fin de semana fue grave… Pensábamos que no íbamos a seguir contando muertos”, dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

El ataque a las marchas cívicas, el atentado a dirigentes del Movimiento Azul y Blanco de Chichigalpa y los secuestros fueron las noticias de este fin de semana.

Darwin Rostrán fue torturado y ejecutado por policías, según familiares. Por su parte, Lenin Mendiola la víctima mortal del ataque a la marcha en apoyo a los presos políticos, realizado por autoconvocados de Matagalpa. Testigos aseguran que los disparos salieron de la Alcaldía de esa localidad.

“La persecución es generalizada. No se deja marchar, no se deja protestar. Aquí han sembrado (el Gobierno) el terror y la gente sale huyendo no porque quiera irse sino porque lo están obligando a emigrar”, expresó Núñez.

CPDH en acompañamiento con los casos

Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dará acompañamiento a familiares que denuncian la detención arbitraria de cinco personas tras la muerte de Lenín Mendiola. Abdul Montoya Vivas, de 60 años, Rogelio José Gámez Martínez de 52 años, John Leonard Amort Paíz de 52 años y Noel Valdez Rodríguez de 48 años de edad, son acusados de ser los autores del fallecimiento de Mendiola.

Los detenidos, acusados de ser los responsables de la muerte del señor Lenin Mendiola. Foto/Cortesía

De acuerdo a la CPDH, Amort miró quién le disparó a Mendiola y es por tal razón que lo apresaron. "Existen pruebas de que estas personas, entre ellas un estadounidense, algunos presenciaron la manifestación".

"Nos solidarizamos con la familia, no están solos. Vamos a darle acompañamiento, pero estos abusos deben cesar, ya no podemos estar en esta condición de persecución a los nicaragüenses", expresó Marco Carmona, director de la CPDH.

Desconocen el paradero de militar en retiro

Julia Bermúdez, esposa de Tomás Maldonado Pérez -Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua- sigue sin saber del paradero de Maldonado, secuestrado el pasado 2 de agosto por paramilitares del gobierno.

Bermúdez acudió al Cenidh para poner la denuncia de que luego de 11 días, las autoridades no le dan la ubicación de su esposo. “Hemos andado preguntando en distintas partes, todos los días vamos a preguntar al Chipote y siempre dicen que no está. Nos preocupa su estado de salud y que nadie nos da razones del por qué se lo llevaron. Es espantoso esto que estamos pasando”.