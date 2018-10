Ortega no descarta que Colombia apoye un presunto intento para derrocarlo

Daniel Ortega dijo que no descarta que el Gobierno de Colombia apoye a las fuerzas internas y grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo

Durante un discurso en ocasión del 38 aniversario de la Fuerza Naval, el mandatario dijo que le llamó la atención que el presidente, Iván Duque, hiciera su primer viaje como gobernante al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que disputó Nicaragua, y en donde reafirmó la soberanía colombiana.

También que le ha llamado la atención la participación muy activa del embajador colombiano ante la OEA, Andrés González, sobre la crisis que atraviesa Nicaragua en ese foro.

"Cuidado está pensando, o cuidado le han ido a plantear los golpistas, terroristas, vendepatrias -a como se refiere a sus detractores internos-, que le ayuden a salir de este Gobierno y que ellos van a desconocer el fallo de la Corte" Internacional de Justicia (CIJ) sobre los límites entre Colombia y Nicaragua, apuntó Ortega.

MADURO ACUSA A JUAN MANUEL SANTOS, MANDATARIO SALIENTE DE COLOMBIA, DEL ATENTADO

"No dudaría que los golpistas le estén ofreciendo ya a Colombia anular ese fallo, rechazar ese fallo y que Colombia se quede con todo ese mar territorial nicaragüense, a cambio que Colombia se meta de lleno en la conspiración golpista", continuó.



"No podemos descartar nada, porque para un traidor, un vendepatria, poco le importa la soberanía de la patria", añadió.



Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

Con informaciòn EFE