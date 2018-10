Gerall Chávez, otro periodista amenazado por orteguistas

El periodista del medio televisivo Vos TV, Gerall Chávez, denunció las amenazas y el mensaje de intimidación que simpatizantes al gobierno de Daniel Ortega dejaron en las paredes de su casa ubicada en El Rosario, Carazo, la mañana de este martes.

“Plomo”, “No olvidamos”, “FSLN” fueron las palabras que pintaron en las paredes.

“Claro está que el asedio continúa por el trabajo periodístico que he venido haciendo en la crisis de nuestro país, seguiré haciendo mi trabajo, yo sé que Dios cuida de mi familia”, dijo el comunicador en su cuenta de Twitter.

Así amaneció la casa donde habito con mi familia, dejaron este menaje de intimidación, claro está q el asedio continúan por el trabajo periodístico que he venido haciendo en la crisis de nuestro país, seguiré haciendo mi trabajo, yo sé que Dios cuida de mi familia. #SOSNicaragua pic.twitter.com/UKbD4mQzKi — Gerall Chávez Nicaragua (@GerallChavez) 14 de agosto de 2018

“Es una manera de intimidarme a mí y mi familia por el trabajo que he estado haciendo desde que inició la crisis. La gente de Carazo y los funcionarios me conocen, yo no he estado mintiendo. Lo que la gente está sintiendo, viviendo, eso es lo que hemos presentado”, dijo Chávez a un medio independiente.

Desde que iniciaron las protestas, el pasado 18 de abril, el periodista ha dado cobertura a los acontecimientos, lo que evidentemente es una amenaza para el Gobierno, que ha dado persecución a comunicadores independientes.

Gerall Chávez expresó que las amenazas van desde quemar su casa, golpear a su familia hasta acabar con la vida del periodista.