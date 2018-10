Líderes campesinos en condiciones de deterioro

10:08 a.m.

Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y defensor de los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Víctor Manuel Díaz González, indicó que estos están en condiciones de deterioro.

Este miércoles se realiza una audiencia contra los líderes campesinos en los que se les acusa de terrorismo, crimen organizado, entre otros delitos inventados por el gobierno.

“Se miran en condiciones de deterioro. Yo les he preguntado a ellos cuál es la situación que tienen en el Sistema Penitenciario y me dijeron que no los sacan a tomar sol, permanecen encerrados. Definitivamente tienen serios problemas en la celda donde hay cucarachas, zancudos, alacranes, hormigas y sobre todo tienen selladas las ventanas. El maltrato es evidente en ellos”, aseguró Montenegro.

Tanto en Medardo, como en sus compañeros es clara la pérdida de peso, su aspecto demacrado, “se miran golpeados anímicamente”, agregó el abogado.

Montenegro denunció que, durante la audiencia los custodios del Sistema Penitenciario se llevaron a los líderes campesinos sin la autorización del juez Henry Morales.

