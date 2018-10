La Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros sin Fronteras visitaron la parroquia para constatar el evento perpetrado por policías y paramilitares

Representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF) visitaron la parroquia Divina Misericordia para constatar el ataque a jóvenes y periodistas por parte de policías y paramilitares, el pasado 13 de julio.

“Es abrumador estar en esa capilla, al ver las huellas de las balas y que queda como un fiel testimonio de un acto de barbarie. Nos sorprende que en pleno siglo XXI ocurra una situación de este tipo, pero nos sorprende que hasta el momento no haya ningún acusado”, expresó Gustavo Mohme, presidente de la SIP.

Por su parte, Roberto Rock, presidente de la Comisión de libertad de prensa y opinión de la SIP, dijo que la visita los “conmovió mucho”. “Es un evento muy dramático” pues “pudimos ver el impacto de las balas, cómo perforaron las ventanas, las imágenes religiosas destruidas por las balas”.

Rock agregó que este tipo de situación es una señal “muy negativa de Nicaragua para todo el mundo”, aunque también alertó que eventos así “es una señal para sacudir la conciencia de toda Nicaragua, para que todos dijéramos, nicaragüenses o no, que este tipo de cosas ya no deben ocurrir. No es posible que haya autoridades que perpetren este tipo de agravios”, condenó.