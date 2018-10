Factura eléctrica se duplicó, denuncian usuarios del servicio

Ante las muchas quejas de la población por el alto cobro en las facturas de energía eléctrica, el Centro de Asesoría al Consumidor advirtió que uno de los factores que está generando alzas en la facturación es porque la distribuidora no leyó medidores de energía durante los días más críticos de las protestas antigubernamentales y en vez de aplicar consumo promedio al usuario está recetando consumo real, así lo explicó Juan Carlos López, coordinador del centro.

“Hubo una fuerza mayor que no permitió la lectura del contratista, por ejemplo, en el sector de la UPOLI, el sector de la UNAN, en los departamentos que hubo días que no hubo lectura, ese es el fundamento para la justificación. Sin embargo, se tuvo que poner en la factura de la energía eléctrica ‘consumo estimado’, pero cuando lo dejás ‘consumo real’, se puede considerar como fraude en la facturación”, indicó López.

Asimismo, otro factor está relacionado al hecho que posiblemente el usuario no se ha enterado, es que a partir de abril el subsidio para quienes consumen 150 Kwh se redujo un 17%.

“Me salió bien alterado el recibo de la luz, yo pago 550 y me salió de 1,380 córdobas. El mes pasado viene a hacer un reclamo y ahora otra vez otro reclamo. Ya van dos meses y no tengo refrigeradora”, dijo una pobladora.

“Alterado el recibo, ya van dos meses seguidos que me ha salid alto. Al principio yo pagaba 140, después se me subió a 540, y ahora 1,200, ya van dos meses seguidos que me sale 1,290”, expresó otra ciudadana.

La afectación de la reducción del subsidio coincidió con la crisis que inicio a mediados de abril.