Propietario de Bacanalnica, amenazado por Gobierno: “Estamos ante un animal”

Simpatizantes del Gobierno acusan a Manuel Díaz de ser uno de los responsables de la "manipulación mediática del golpismo”

El creador del sitio web Bacanalnica, Manuel Díaz, se ha convertido en uno más de los nicaragüenses que son perseguidos por el Gobierno de Daniel Ortega. Desde hace unos días circula en redes sociales una imagen en donde lo acusan de ser “uno de los principales responsables de la guerra de desinformación y manipulación mediática del golpismo”.

“Estamos en una época ridícula en Nicaragua, estamos volviendo a los años 80 que el que no brincara era contra e iba preso. Me da un poco de miedo que de pronto estas ridiculeces me afecten en la vida real”, expresó Díaz.

Desde que Ortega empezó a imponer la represión en el país, Díaz de 40 años, se ha sumado a “protestar” desde su portal web, y denunciar las arbitrariedades que “Masacrín” a como se refiera a Ortega, ha venido ejecutando.

Ante la “cacería de bruja” que ha desatado el régimen de Ortega - Murillo, y que ha dejado un total de 137 presos políticos, Díaz dice preocuparle un poco, ya que inventan e imponen delitos que “son perseguibles” ante la justicia.

“Estamos ante a un animal, digámosle como es, porque no es alguien con quien podamos razonar, qué fantasía se me puede ocurrir, que diga yo, que hasta este nivel no van a llegar. Aquí los nicaragüenses que no queramos bailar el Comándate se queda, estamos entre dos disyuntivas, o nos quedamos y mordemos el leño con la esperanza que no nos echen preso o nos vamos del país”.

El creador de Bacanalnica no le gustaría dejar Nicaragua, pero si el asedio en su contra se incrementa, no descarta la posibilidad de emigrar. “No me gustaría tener que tomar esa decisión de irme sin la esperanza de volver o con la idea de hacer vida en otro lado, porque a mí me gusta mi país”.