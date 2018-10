“Entréguela o la matamos”, el desgarrador relato de una anciana al ser violentada por paramilitares

“Yo estaba solita componiendo mi ropita cuando me dice la niña ‘mamita me van agarrar’, cuando sentí que rompieron todas las puertas y me golpearon y me volaron”, este es parte del relato de una anciana que contó cómo paramilitares entró a la fuerza en su casa en Monimbó, Masaya.

“Entregue a los tres que tiene aquí metido. Y yo le dije ‘yo no tengo a nadie, papá. Buenos días, pasen adelante y no me hicieron caso’. Solo me dijeron ‘dé lugar. Entréguela o la matamos”, dijo entre llantos la abuelita.

“Hagan lo que quieran conmigo, pero yo no tengo a nadie. Nadie está ahí, entrá a registrar, pero no me matés”, suplicó la anciana.

La anciana padece de la presión, y al momento de su relato se mostraba impactada por los hechos.

Policía y paramilitares mantienen su “cacería de brujas” en contra de ciudadanos que disiden del actuar del Gobierno de Ortega, o bien, por apoyar las actividades pacíficas.