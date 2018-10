Periodista orteguista Oscar Ortiz llegó a asediar a periodistas de canal 10

Ortiz llegó dando órdenes, sin embargo fue sacado por un guarda de seguridad.

Esta mañana, el periodista orteguista Oscar Ortiz llegó a las instalaciones del canal 10, a asediar a los periodistas de este medio, ordenando y autoproclamándose como nuevo jefe de prensa de este canal.

En las últimas horas ha circulado en redes sociales que el gobierno de Daniel Ortega estaba presionando al propietario de este canal televisivo a contratar como nuevo jefe de prensa a Ortiz para cambiar la línea editorial que mantiene este medio de comunicación.

Al respecto, y ante la presencia de Ortiz en las instalaciones, el jefe de prensa de Acción 10, Mauricio Madrigal aclaró que no tienen orientación de contratar a alguien.

“Oficialmente yo no tengo ninguna comunicación al respecto, sí sé que el periodista vino hoy en la mañana acá, pero quiero dejar claro que nosotros como empleados de esta empresa tenemos una jefatura y el jefe regional mío que está en Miami no me ha girado ninguna orientación de contratación de nadie. El canal sigue igual, el mismo personal, la misma política informativa (…) Me dicen los compañeros que él vino, dijo que venía a trabajar acá y que venía a ver otros asuntos de política informativa”, aseguró Madrigal.

Ante la presencia del periodista orteguista paseándose por los corredores y oficinas, los trabajadores del canal 10, tomaron la decisión de mandarlo a sacar con el guarda de seguridad del lugar.

“Nos sorprendimos por la noticia que Oscar había entrado a las instalaciones del canal diciendo que era el nuevo jefe de prensa, eso a nosotros nos sorprende porque quien es la autoridad es el licenciado Mauricio Madrigal. Sin embargo, al querer venir él con esa autoridad de querer mandar, los muchachos que estábamos aquí en la mañana tomamos la decisión de pedirle al guarda de seguridad que lo sacara. Lo logramos sacar de acá porque él no tenía ninguna orden, ningún comunicado que él era el nuevo jefe de prensa”, explicó el periodista Jairo Castillo.

Para la periodista Geraldine Domínguez, trabajadora del canal 10, esto es parte del asedio.

“Esto es parte de estarnos presionándonos, queriéndonos callar la boca. Fui una de las sorprendidas como que entrás en shock porque qué va a pasar aquí, qué viene a hacer Oscar, porque se tomó con mucha potestad entrar al canal y decir que quería ver el guion, usando el nombre de don Carlos (Pastora) y no es así, entonces es una manera de asedio. Nosotros vamos a seguir con la misma línea de información, vamos a seguir informando la verdad”, expresó Domínguez.

Al ver a Ortiz “dijimos todos ‘vámonos, renunciamos’, cómo van a venir a instruirnos, a que nos callemos, a que en la revista de la mañana no se iban a dar noticias informativas, él vino ordenando, con qué autoridad”, agregó la periodista.