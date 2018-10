Padres denuncian el secuestro de su hijo Ken Tórrez

Ana María Arteaga y José Javier Tórrez llegaron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), a denunciar el secuestro de su hijo Ken Steve Tórrez Arteaga, de 23 años de edad, quien fue detenido ilegalmente ayer mientras participaba de la caravana azul y blanco de Nindirí.

“A mi hijo lo secuestraron los paramilitares y la policía en la caravana que iba hacia Nindirí, y cualquier cosa que le pase responsabilizo a la Policía”, dijo don José Tórrez.

Ken Steve Tórrez Arteaga

El joven es licenciado en administración de empresas y se encuentra detenido en El Chipote.

“Él siempre ha ido a las marchas efectuando su derecho a expresar, él no piensa igual al gobierno, porque este gobierno es un gobierno genocida. Es un gobierno que ha arrestado a muchos jóvenes, han matado a muchísimos jóvenes y yo exijo la liberación de mi hijo, porque mi hijo no es ningún delincuente, no es ladrón, es un hombre trabajador, honrado”, expresó la madre del joven.

“Cualquier cosa que le pase a mi hijo, yo responsabilizo a los paramilitares, a la Policía, y al gobierno de Daniel y la Chayo Murillo”, refirió doña Ana María.

Al respecto el CENIDH, manifestó que en las próximas horas presentará un recurso de exhibición personal.

“En este momento desconocemos cuál es la situación del joven Ken, no conocemos si está bien físicamente, nosotros como CENIDH exigimos a la Policía Nacional que no le toque ni un cabello a este joven, que respete su integridad porque él no ha cometido ningún delito, aquí el único delincuente es este gobierno represor que está persiguiendo y cazando a la juventud nicaragüense por ejercer su derecho ciudadano a la protesta”, declaró Juan Carlos Arce del CENIDH.