Policía de Tránsito le quita motocicleta a repartidor de gas butano

Según el afectado, los oficiales no lo multaron.

En el sector de El Dorado en Managua, policías de tránsito le quitaron su motocicleta a un repartido de tanque de gas que se encontraba trabajando y se dirigía a una vivienda de la zona a dejar dos cilindros. El hombre manifestó que no cometió ninguna infracción, y la Policía abusivamente se llevó su medio de transporte.

"Yo tengo mi licencia, pero la dejé olvidada, me agarraron y les dije que me esperaran unos 10 minutos para traerla y no quisieron, me agarraron la moto y se la llevaron", dijo el afectado.

Según el afectado, los oficiales no lo multaron, solo le entregaron un papel en donde decía que se presentará mañana martes a las 4:00 de la tarde, en la Delegación Policial, Ajax Delgado.

"Ahí me quedaron llenos los tanques, a echármelos a tuto. Me los voy a llevar por mi propia cuenta, porque me quitaron el medio de transporte en donde los traslado", finalizó.