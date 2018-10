Rusia no puede mantener al gobierno orteguista, dice ex diplomático

Rusia no puede sostener lo que ya no es sostenible afirma el ex diplomático Mauricio Díaz al considerar que no es posible que los rusos apoyen al gobierno de Daniel Ortega porque ellos atraviesan serios problemas económicos.

Díaz, incluso comparó la economía rusa con la de Grecia. El senador Marco Rubio informó sobre el apoyo ruso para apoyar económicamente al régimen Ortega-Murillo.

“No veo a Rusia sacrificando sus recursos para tratar de mantener sostenible algo que no es sostenible, porque, qué país del planeta va a decidir mantener a otro país. Este modelo ya no se mantiene, porque lo que pasó a marcado una distancia enorme entre lo que se nos había impuesto y lo que estamos viendo nacer”, expresó el ex diplomático.

Por otra parte, Díaz dijo que no existen condiciones en el país para analizar un eventual rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán como lo hizo ayer El Salvador.

“No veo a Nicaragua alineándose a la postura costarricense, salvadoreña y dominicana, que es uno de los últimos países que rompió relaciones con China Taiwán”, aseguró Díaz.

“A Nicaragua le conviene relaciones con aquellos países que en primer lugar compren nuestros productos, que estén dispuestos a invertir, para eso se necesita un país en paz en otras condiciones que sean la democracia, justicia, respeto a la institucionalidad, separación de los poderes del Estado, que es lo que se ha venido demoliendo en los últimos años hasta destruir la república”, concluyó.