Mauricio Madrigal: “Canal 10 es y será un medio independiente”

El jefe de prensa de Canal 10, Mauricio Madrigal, afirmó que el medio donde labora “es y será un medio independiente”, luego que el Gobierno de Daniel Ortega enviara a su emisor, el periodista oficialista Óscar Ortiz, como un mensaje de presión y cambio en la jefatura de prensa del canal.

Madrigal dijo, en declaraciones al medio colombiano NTN 24, que a pesar de que el Gobierno envió al periodista para intimidar, “no hay variación ni ninguna contratación nueva”. “Recibimos orientación de nuestra corporación en Miami, porque esta es una cadena informativa, donde nos dijo que no hay ninguna contratación nueva y no hay variación en nuestra manera de cobertura”, explicó Madrigal.

Mauricio Madrigal, jefe de prensa del canal 10./ Leticia Gaitán.

De acuerdo al equipo periodísitco, la gerencia del medio les informó que la línea editorial se mantendrá igual.

"Este tipo de acontecimientos deben hacer reflexionar a las autoridades a respetar el trabajo de los medios. Los periodistas no tenemos militancia política. No somos golpistas, no somos terroristas, somos periodistas", expresó Madrigal.

Lo que Daniel Ortega busca es poner un bozal a los medios que disiden de su política. La mañana de este miércoles antimotines cercaron el perímetro de Canal 10, previo al plantón cívico en apoyo al equipo periodístico del medio.

En las afueras de las instalaciones de Canal 10 se realizó un plantón cívico. /Leticia Gaitán

Gobierno atenta con libertad de prensa

El equipo periodístico, en día anteriores, ha denunciado amenazas por parte de personas afines al Gobierno. Madrigal confesó que las amenazas se han intensificado, y hasta policías le han informado que los han "investigado hasta más no poder".

El analista Jaime Arellano comentó que el asedio de Ortega al Canal 10 "es un acto desesperado" y asegura que el medio "no se va a dejar controlar".

Para Arellano, la situación que atraviesa Canal 10 es una señal de que "vamos ganando", pues Ángel González, propietario del medio y socio de Daniel Ortega, ha enviado un mensaje de que "nada quiere saber de Ortega". "No quiero estar con vos. Ya te pasaste de la raya... voy a darle la libertad a mis periodistas para dar a conocer la verdadera situación de lo que está pasando en el país", cree que ese es el mensaje que envía Canal 10 a Ortega.

Mientras Luis Galeano, director del programa televisivo Café con Voz, lamentó los hechos y consideró que los "movimientos solo anuncian un cambio".

"No me extrañaría que la línea editorial cambiara. La visita de un emisario del Gobierno solo anuncia que hay algo que está decidido... es un asunto de horas o minutos formalizar el cambio, y, la que más va a perder es la población", agregó.

Ir tras un medio independiente deja en evidencia la debilidad que tiene el Gobierno, según Galeano, algo de que los nicaragüenses ya está cansado: los discursos y mentiras de Ortega. "Han perdido la batalla en las redes sociales, en los medios de comunicación. Me parece ridículo que piensen que teniendo el canal 10 van a revertir los muertos, heridos y secuestros", refutó Galeano.

"No es el cambio de política editorial de un medio de comunicación que va a cambiar la realidad, la verdad ahí está, por tanto me parece una medida desesperada que no tendrá ningún efecto porque la gente ya comenzó a rechazarlos sin que se haya oficializado un cambio", finalizó.