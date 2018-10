Policía pone obstáculos a denuncia de agresión a adolescente de 14 años

La Policía Nacional puso obstáculos a la denuncia de la madre del adolescente de 14 años que el pasado martes fue marcado con una jeringa en su brazo con las letras FSLN, por agentes del distrito 5 de la capital.

Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) acompañó a la madre y al menor a la Policía Nacional en plaza El Sol, sin embargo, la Policía le dijo a la señora que los atendería sin la presencia del defensor de derechos humanos, a lo que la madre no accedió pues no confía en las autoridades.

“Quieren que pase sola con mi hijo, y yo quiero a mi representante legal, me están violando mis derechos. Me dijo que me van a atender solo a mí, y que no quieren que pase con representante legal (…) No confío en ellos, simple y sencillamente, necesito que alguien esté conmigo porque no me siento segura”, dijo la señora.

El menor que fue apuntado con un arma y amenazado mientras lo marcaban en el brazo, siente temor por lo que le ha pasado.

“Me dijo, cuando venimos acá ‘tengo miedo mamá’, está con miedo mi hijo, y si me siento así, no es porque soy cobarde, me indigna, me duele el alma lo que le han hecho a mi hijo. Quiero que sepa la gente que dice que mi hijo es vago, que él no es vago, no es delincuente. Yo he luchado todo el tiempo por sacarlo adelante, por qué son tan cobardes y no me hicieron a mí eso, y ahora no quieren que me represente alguien”, expresó la madre.

Al respecto, Pablo Cuevas lamentó la actitud de la Policía Nacional, y señaló que acudirían al Ministerio Público a interponer la denuncia y seguirle dando acompañamiento a la señora hasta donde ella quiera.

“Nosotros vamos a acompañar a la ciudadana hasta donde ella quiera llegar, vamos a darle la orientación que corresponde. Vamos a orientarle a la señora que vayamos al Ministerio Público con una denuncia formal, acusando a los oficiales y que se hagan los actos investigativos”, refirió Cuevas.