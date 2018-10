Mónica Baltodano denuncia intento de captura por paramilitares

La comandante guerrillera además dijo que uno de los paramilitares sacó un arma con la intención de dispararles.

La comandante guerrillera Mónica Baltodano denunció a 100% Noticias que paramilitares quisieron capturarla cuando fue interceptada por dos camionetas que le impidieron su paso, este domingo en el sector de los semáforos de Enel Central en Managua.

Baltodano manifestó que los paramilitares quienes se movilizaban en camionetas, estaban primeramente en la gasolinera de la rotonda Rubén Darío, lugar en donde también la guerrillera tenía su vehículo, por lo que asegura que los esbirros del Gobierno orteguistas, conocían la camioneta de Baltodano.

La guerrilera llegó a la rotonda Rubén Darío para sumarse al plantón que realizaron los médicos autoconvocados, quienes exigían la liberación de los presos políticos.

"Cuando nosotros salimos del plantón (en la rotonda Rubén Darío) queríamos pasar por el otro que estaba en la UCA, entonces vimos que las dos camionetas iban delante de nosotros, y a la altura de los semáforos de Enel las camionetas nos impidieron el paso, ocupando los dos carriles", dijo Baltodano.

Según Baltodano, de las camionetas se bajaron paramilitares armados quienes estaban tomando fotos y videos con sus celulares, además uno de ellos sacó debajo de su camisa un arma corta con la intención de disparar.

"Cuando vimos eso hicimos una maniobra de escape, retrocediendo violentamente y nos dirigimos hacia la UCA, buscando el plantón en donde hubiera gente, para que nos protegieran o ser testigos de lo que estábamos viviendo. Consideramos que el propósito con el que ellos se bajaron de las camionetas era una actitud militar, era el de capturarnos o dispararnos".

En el vehículo Mónica Baltodano iba acompañada de su esposo, el analista político y comunicador, Julio López. Ellos han estado luchando desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua, por lo que están seguros que esta intimidación, es una más de las que realiza Daniel Ortega en contra de los nicaragüenses que están en desacuerdo a su Gobierno sanguinario.

"Julio y yo estamos involucrados en la lucha contra el régimen orteguista, porque es un régimen criminal, opresor y represivo. Nuestro involucramiento es bajo la protección de la Constitución que nos da derecho a la libre movilización, libre expresión y al derecho de los ciudadanos a la protesta. No nos vamos a retirar de la lucha, no nos vamos a ir fuera del país y no nos vamos a esconder, porque no le tenemos miedo", dijo Baltodano.

Mónica Baltodano y su esposo, Julio López, manifestaron que denunciarán represión de Gobierno de Ortega-Murillo. Foto: Deleana Hernández.

"Estamos viviendo una situación de un país militarizado. Es increíble ver las unidades que patrullan la ciudad creando el terror, estamos en una situación de estado de sitio. Es el momento en que el Estado Mayor del Ejército debe pensar con toda seriedad sobre su papel, ellos tienen la obligación de hacerle ver al presidente que esas acciones que está tomando atentan contra la Constitución, atentan contra el pueblo de Nicaragua y todos los derechos de los ciudadanos", expresó Julio López, esposo de Baltodano.

El matrimonio además indicó que todo acto represivo en su contra, será denunciado, asimismo invitó a los nicaragüenses a seguir marchando y enfrentándose a Ortega y Murillo, "porque estamos absolutamente seguros que ya están derrotados y lo único que falta es poco tiempo, para que caigan".