Sugieren derogar resolución que permite devaluación de facto

Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) sugirió derogar las reformas financieras del Banco Central de Nicaragua (BCN) para tranquilizar a los ciudadanos que están alertas sobre una eventual devaluación de la moneda.

“Tengo dudas si realmente era necesario hacer este decreto, porque siempre aparentemente el presidente del Banco Central junto con el Consejo tiene la discrecionalidad y potestad de cobrar la tarifa que sea y que lo ha venido haciendo desde hace mucho. Yo creo que para tranquilidad deberían derogarlo y dejar la tarifa del 1% a como estaba antes, porque este elemento discrecional genera ruido”, comentó Chamorro al ser preguntado al respecto.

Chamorro confirmó que siempre y cuando el Presidente del BCN tenga discrecionalidad para fijar el porcentaje de tarifa o comisión en el cobro de las transacciones de divisas habrá incertidumbre, aunque ellos sostengan que la tarifa se mantiene en el 1%.

“Afecta las expectativas de los agentes, es un cambio en las reglas que además no es una regla fija, no es una regla predecible, y no es una regla simple, porque ahora decís ‘ahora el presidente del Banco Central tiene la discrecionalidad de hacerlo’, entonces eso aumenta la incertidumbre para los agentes económicos”, indicó.

Chamorro, agregó que el comercio ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis que vive el país, “al darse toda esta cantidad de despidos que, el estudio de FUNIDES sostenía que eran alrededor de 215 mil, estos desempleados van a dejar de consumir durante el resto del año. Yo esperaría un desarrollo bastante débil de la actividad comercial este año”, vaticinó.