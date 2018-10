Monseñor Rolando Álvarez sufre accidente de tránsito

El obispo del arquidiócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, sufrió un accidente de tránsito en el sector de Los Cardones, Matagalpa, al volcarse la camioneta en la que se transportaba. Afortunadamente salió ileso de la situación.

Acabo de comunicarme con Mons. Rolando Alvarez, Obispo de Matagalpa, quien me confirmó que sufrió hoy un percance automovilístico. Gracias a Dios solo el vehículo sufrió daños y él está bien. Me alegro que no haya sido nada grave y pido al Señor bendiga y proteja a Mons. Rolando.