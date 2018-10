Policía secuestra a maratonista que pide por justicia

9:34 a.m.

El maratonista Alex Vanegas fue secuestrado por policías la mañana de este lunes, cuando se encontraba cerca del sector del Autolote El Chele.

Vanegas ya había sido detenido este domingo, cuando recorría las calles de Masaya. Los hechos de su primera detención, ayer, ocurrieron del Pali central de Masaya, una cuadra al norte, en el barrio Países Bajos. En videos que circula en las redes sociales, se puede apreciar cuando Vanegas corría, cargando en sus manos una antorcha, mientras que la Policía le daba persecución. “Auxilio, auxilio”, gritó don Vanegas, al verse acorralado por las autoridades orteguistas.

"Alex había decidido en el mes de la patria hacer un recorrido que hace la antorcha por toda Centroamérica, algo simbólico", dijo Carlos Valle, padre de la presa política Elsa Valle. Vanegas realizó una réplica de la antorcha.

"Es preocupante porque Alex tiene problemas de salud, a pesar de su condición física. La cuestión se pone más difícil porque Alex no tiene familia (en Nicaragua). No sé qué delito se le pueda atribuir porque no es delito correr", agregó Valle.

Alex Vanegas tiene 61 años y algunos discos de la columna vertebral desgastado. "Corro para que se vaya Ortega", dijo en una entrevista que le realizó 100% Noticias. Ha sido participante activo de las marchas, al explotar las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega, el pasado 18 de abril. Vanegas fue excombatiente contra la guardia somocista.

Carlos Valle señaló que dará acompañamiento a Vanegas e investigará en qué estación policial está detenido.

"Quieren ponernos un bozal, pero por la libertad de expresión tenemos que manifestarnos en contra de esos actos que hace el gobierno", expresó Vanegas en dicha entrevista, quien además afirmó que, si algún día lo llevan detenido a una celda, él no dejaría de brincar, como muestra de su descontento hacia el gobierno orteguista.

El pasado fin de semana estuvo presente en la marcha que realizó pobladores de la Isla de Ometepe.