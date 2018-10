11:35 a.m.

Al menos dos camionetas con más de 10 paramilitares altamente armados asediaron la noche del domingo la vivienda de William Aragón, corresponsal de La Prensa en Madriz, ubicada en el sector 23 de la ciudad de Somoto.

Según Aragón, el asedio empezó cuando se dirigía al Club de Leones a cubrir una actividad. “Ellos (paramilitares) me siguieron. Me fui a meter a la reunión del Club de Leones y ahí pasó un miembro de inteligencia del partido (FSLN) y después pasó un caravana dos veces”, explicó.

Posteriormente, el corresponsal logró regresar a su casa, ubicada en Somoto, a las 5:30 p.m. pero fue a las 7:30 p.m. que las dos camionetas de paramilitares que portaban fusiles AK-47 y escopetas calibre 12, se apostaron en las dos esquinas de la cuadra donde se ubica su vivienda.

“Pasaban a pie con chaquetas militares por la casa y varios vecinos me dijeron que me saliera y salí. Me evacuaron unos amigos y vinieron en camionetas a traerme”, relató Aragón, quien afirmó que se quedó en la casa de un amigo y regresó a la suya hasta la mañana de este lunes.

Camioneta del Minsa

Según Aragón, una de las camionetas en las que se movilizaban los paramilitares, color negra, es propiedad del Ministerio de Salud (Minsa) y fue donada por el gobierno de Luxemburgo.

Aragón ya ha sido víctima de acoso y amenazas por parte de dirigentes sandinistas en Madriz. El pasado 19 de julio, sujetos encapuchados dispararon contra su vivienda. En otra ocasión denunció que Carlos Maldonado, concejal sandinista en Somoto, lo ha intimidado.