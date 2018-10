El comunicador fue agredido por un oficial antidisturbios.

El periodista de 100% Noticias, José Noel Marenco, fue víctima de agresión por parte de un oficial de la policía anti disturbio, cuando daba cobertura a la Marcha de las Banderas realizada ayer por autoconvocados que exigen la salida de la presidencia de Daniel Ortega.

La manifestación se vio obstruida cuando llegó un despliegue de antimotines a reprimirla, en la zona de Altamira en Managua. El periodista José Noel, a ver la presencia de los policías comenzó a preguntarle, por qué no permitían el paso de la protesta, cuando en eso, un policía de estatura baja le dio un manotazo, aventándole y destruyendo el micrófono en el piso.

“Cuestionaba a un policía, y le preguntaba por qué no nos dejaban circular, ¿cuál era la orden que tenían? El oficial se molestó tanto que me tiró el micrófono al suelo, por poco me pega un golpe en la cara. Hay una grave amenaza a la prensa independiente, nos ven como enemigos”, escribió José Noel en su cuenta de Facebook.

Este incidente ha sido tergiversado por algunos simpatizantes del Gobierno de Daniel Ortega, quienes han amenazado de muerte al comunicador y lo acusan de ser él quien golpeó al Policía antidisturbio.

“He comenzado a recibir amenazas a través de las redes sociales, personas incluso que son oficiales de Policía que me han amenazado en llegar a mi casa o al canal a matarme, sin embargo, en los videos se ve claramente quien sufre la agresión. Yo como comunicador lo único que estaba haciendo era preguntar”, dijo José Noel.

Desde que comenzó la crisis sociopolítica en Nicaragua, la prensa independiente se ha visto altamente asediada y reprimida por el Gobierno Orteguista. Algunos periodistas están siendo perseguidos y acusados de terroristas, esta represión dejó un comunicador muerto.

La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, ha denunciado a través de una carta, el asedio y las agresiones del Gobierno de Daniel Ortega en contra de la prensa critica independiente.

“Como comunicadores estamos consciente del riesgo que esto representa, el de informar con verdad veracidad y justicia, porque el comunicador está al lado de la verdad, aunque eso implique que tu vida esté en riesgo”, expresó José Noel.



El pasado 13 de julio, el periodista formó parte de las personas que quedaron resguardadas en la Iglesia Divina Misericordia, cuando orteguistas atacaban sin piedad a los estudiantes de la UNAN-Managua.