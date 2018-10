Defensor de Derechos Humanos es amenazado de muerte

Eduardo Antonio Llanos, promotor y defensor de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fue amenazado de muerte la tarde de ayer por un motorizado de identidad desconocida.

Llanos contó que a eso de las 3:00 de la tarde, salió de la oficina de la CPDH hacia su vivienda, iba caminando cuando un motorizado lo interceptó y amenazó.

“El sujeto frena, hace varios acelerones, lo vuelvo a ver que se me pone a la par, gira y se me pone de frente, y me dice ‘vamos por vos, ya sabés’ me quedé sorprendido, arrancó veloz”, dijo el promotor.

El hombre a bordo de una moto pulsar sin placas, iba vestido con una camiseta blanca, pantalón blue jeans y llevaba puesto un casco, por lo que Llanos no lo pudo ver la cara.

“Todos los nicaragüenses nos sentimos amenazados, a lo mejor el gobierno está inconforme por la labor que realiza la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y puede ser que esté dentro del contexto”, agregó.