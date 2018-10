El padre Edwin Román, denunció que el Comisionado Ramón Avellán lo agredió físicamente cuando se encontraba con policías antidisturbios en las afueras de la Iglesia San Miguel en Masaya.

"Yo me disponía a realizar una misa de aniversario de una persona difunta. Afuera de la iglesia estaban los antimotines y el Comisionado Avellán con música pro gobierno a alto volumen, me acerqué y le dije que le bajaran y fui agredido por Avellán", dijo el padre.

El sacerdote además dijo que fue amenazado en presencia de los feligreses que se disponía a participar de la misa. "Estaba rodeado de antimotines, inclusive el mismo Avellán me estaba amenazando y quiero hacer esta denuncia pública ante la comunidad internacional y el pueblo nicaragüense. Le repito yo no tengo miedo", expresó el padre Edwin.

"El comisionado Avellán me empujó y uno de los antimotines me dio un golpe, sin embargo, yo no tengo miedo, porque hay un cura valiente aquí en San Miguel".

La presencia de los agentes antidisturbios y del comisionado de la Policía en el parque San Miguel, se debió para evitar la manifestación de los azul y blanco en Masaya.

“Es un deber de los nicaragüenses poder manifestarnos cívicamente y no es justo la represión que estamos viviendo, dijo el padre.

El padre Edwin envió un mensaje a los nicaragüenses a no perder la fe, ya que el mal no podrá prevalecer sobre el bien. "Tengamos fuerza y mucho valor que Nicaragua la tendremos en libertad".