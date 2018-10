Padre Edwin Román denuncia la agresión de policías orteguistas ante el Meseni

10:58 a.m.

El padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel de la ciudad de Masaya, interpuso la debida denuncia de la agresión sufrida la tarde este domingo por parte de la Policía Nacional y policías antidisturbios ante el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo afirmó la CIDH en su cuenta de Twitter, donde también exhortó al Gobierno de Daniel Ortega a “asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal del religioso de conformidad con estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos”.

#MESENI recibió una denuncia realizada por el padre Edwin Román, quien manifestó que fue agredido físicamente el domingo por miembros de la Policía Nacional y policías antidisturbios en las afueras de la Iglesia San Miguel, en Masaya. #Nicaragua — CIDH (@CIDH) 10 de septiembre de 2018

"El comisionado Avellán me empujó y uno de los antimotines me dio un golpe, sin embargo, yo no tengo miedo, porque hay un cura valiente aquí en San Miguel", dijo el padre Edwin Román minutos después de la agresión.

Cabe destacar que el padre Román cuenta con medidas cautelares otorgada por la CIDH, el pasado 5 de junio.

El padre Edwin Román (izq.) junto con el equipo de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos, Alvaro Leiva, quien se encuentra exiliado, fueron mediadores de la liberación de los presos políticos. EFE

El párraco de la iglesia de Masaya ya había recibido amenazas por medio de mensajes de textos.