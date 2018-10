Edwin Carcache está siendo torturado, denuncia su padre

Fuentes fidedignas le manifestaron a la familia del joven Edwin Carcache que está siendo torturado en las celdas de El Chipote, donde la Policía orteguista lo llevó el pasado 4 de septiembre después de detenerlo ilegalmente.

El padre del líder y miembro de la Alianza Cívica, también llamado Edwin Carcache denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que el sábado por la noche recibieron una llamada, les dijeron que Edwin desde el primer día de detenido empezó a gritar las consignas que pregonaba en las calles contra el gobierno orteguista y eso molestó a los policías.

“Expresarse, gritar consignas contra el gobierno, les molestó a ellos y esperaron hasta el día que lo presentaron, después de la presentación pública de Edwin ya ha sido objeto de tortura, lo tienen aislado, está él en camisola, en calzoncillo, y sufriendo las torturas psicológicas y daños”, denunció el padre.

Además, exige verlo pues Edwin no ha sido puesto a la orden de un Juez a siete días de su detención arbitraria.

“Yo le exijo a este gobierno delincuente y sin vergüenza que me muestre a mi hijo, quiero ver a mi hijo, quiero ver si me lo tienen vivo, tengo derecho. Si ellos me lo tienen retenido injustamente”, demandó Carcache.

Al respecto, Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, aseguró que ellos ya presentaron un recurso de exhibición personal para Edwin.

“Están sucediendo cosas de verdadera barbarie, pasaron siete días y no ha sido puesto a la orden del judicial competente. En un estado de derecho este joven debería estar en libertad”, dijo Cuevas.

Edwin Carcache, fue detenido por la Policía el pasado 4 de septiembre, junto a cinco miembros más, quienes fueron puestos en libertad, en cambio Carcache continúa detenido.

La Policía orteguista presentó a Carcache como "terrorista" y lo acusa además de tortura, robo agravado, portación de armas de fuego, tentativa de homicidio e incendio de universidades, instituciones del Estado y buses.