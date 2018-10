Policía detiene al vicepresidente departamental del partido CxL en Rivas

La madre del vicepresidente departamental del partido CxL en Rivas, José Ángel Granados, denunció la detención ilegal de su hijo, solo porque se sumó al paro nacional que convocó al Alianza Cívica el pasado 7 de septiembre.

El empresario turístico, quien además fue candidato a alcalde por el municipio de Tola, decidió cerrar su hotel Villa Jiquilit, para apoyar al paro. Ese mismo día, pero a las 6 de la tarde, un grupo de policías acompañados de civiles armados y encapuchados entraron al local, y se lo llevaron detenido.

Además, Angélica Centeno, madre de Granados, manifestó que al momento de la detención de su hijo fue golpeada en el rostro por los oficiales.

“Yo me sorprendí cuando vi a la Policía adentro del local, y me preguntaron por mi hijo, para decirme que se lo llevarían preso y yo les dije ¿por qué? Si él no ha hecho nada, el único delito que tiene es que nunca ha sido sandinista y mucho menos orteguista. No lo pueden acusar de nada más, porque mi hijo es pacífico”, dijo la señora Angélica.

“A mí me empujaron a una silla con fuerza y uno de ellos me dio dos cachetadas en la mejilla”, agregó.

Según Angélica, luego de los días de detención de su hijo, le permitieron verlo en El Chipote. “Gracias a Dios yo lo vi antier (domingo) y yo lo vi bien, a pesar de las circunstancias en que está”, expresó Angélica.