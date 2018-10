Una estudiante de 17 años del Instituto Autónomo de Las Maderas, ubicado en Tipitapa, fue obligada hoy a correr la antorcha de la libertad sin la bandera de Nicaragua, que ella portaba en su espalda.

Mientras la adolescente al recibir la antorcha en sus manos y recorrer unos cuantos metros fue detenida por una camioneta llena de sandinistas, uno de ellos la empujó, y del vehículo bajó un hombre que le dijo que se tenía que quitar la bandera azul y blanco que ella llevaba amarrada a su cuello.

El hombre le advirtió que no debía correr con la bandera “para prevenir un accidente”, a lo que la joven se rehusó. Luego el sujeto la empujó e intentó despojarla de la antorcha aduciendo que ella “no tenía derecho a correr”.

“Él me quiere quitar la antorcha, pero yo me hago para atrás, y lo que hago es que me quito la bandera y salgo corriendo”, relató la estudiante que cursa el quinto año de secundaria.

Tras culminar el recorrido la joven se fue a su casa, y recibió un mensaje de la directora del colegio Carmen Altamirano, expresando que quiere hablar con ella “por su indisciplina”.