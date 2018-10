El papá del líder estudiantil Edwin Carcarche, manifestó que ayer pudo reunirse con su hijo, luego de que fuera presentado en los Juzgados de Managua.

Edwin Carcache Bello, padre del líder estudiantil dijo en Conferencia de prensa en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que vio a su hijo con daños psicológico como producto del encarcelamiento en El Chipote.

“Le pregunté por qué decía “capitán, capitán”, y no me quiso decir, solo se quedó callado y después tiró una mirada perdida, luego preguntó por su hija y mi otro hijo que está en Costa Rica. El daño psicológico yo lo deduzco porque conozco desde hace 27 años a mi hijo y él no es sí”, dijo el papá de Edwin Carcache.

Seguir luchando y continuar con las marchas fue el mensaje que envió el líder estudiantil al pueblo de Nicaragua, según el padre del joven.

“Yo le dije que todos estábamos con él, lo abracé y se puso a llorar” agregó el señor Edwin.

Por su parte el abogado de la CPDH, Julio Montenegro indicó que Edwin Carcache ha sido sometido a golpes en su abdomen, cabeza y manos, asimismo desde el día de su detención, el pasado 4 de septiembre, las autoridades de El Chipote lo han mantenido en ropa interior.

También añadió que a Carcache los procesadores de la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, le han realizado unas 26 entrevistas e incluso “le han hecho careos con el Viper”.

“Solicité que giraran un oficio al Instituto de Medicina Legal, para determinar su estado de salud, y si ha sido objeto de tortura física y psicológica”, afirmó Montenegro.

A su vez, el abogado denunció que el caso de Edwin Carcache ha sido con irregularidades, pusto que la audiencia se realizó siete días después de su detención ilegal.

“En la audiencia que se realizó ayer después de 7 días de detención ilegal, tiene que ver el Ministerio Público, porque mientras el tribunal de apelaciones nombró dos jueces ejecutores de los recursos de exhibición personal, no hubo oportunidad para que los padres tuvieran el mandamiento para que un abogado pudiera ir a intimar a la DAJ, para que de esta manera el juez ordenara la libertad”.