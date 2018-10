Paramilitares sandinistas abusan sexualmente de una adolescente en Ciudad Sandino

“No hubo ni un solo lugar donde no me tocaran. Tocaron mis pechos. Ningún hombre me había tocado de una forma tan cochina”, este fue el testimonio de una adolescente de 16 años, abusada sexualmente por cuatro paramilitares en un barrio de Ciudad Sandino.

Los paramilitares aprovecharon la detención arbitraria de la adolescente para abusar de ella. La tarde de este martes cuatro camionetas llenas de policías y paramilitares, encapuchados y armados, interceptaron a un grupo de estudiantes que venían de un ciber, ubicado en uno de los barrios de Ciudad Sandino.

Los policías sandinistas los detuvieron con la excusa de que pertenecían a los autoconvocados y procedieron a revisarles sus bolsos. “Yo cedo a que me revisen porque sé que no he hecho nada”, dijo la víctima. Acto seguido, la golpearon, patearon y abusaron de ella.

La espalda fue el lugar donde más la golpearon, relató la adolescente.

“Solo acordarme de eso me da rabia, enojo y asco porque tocaron mi integridad, me tocaron a su gusto y antojo”, relató la estudiante.

“Me levantan mi camisa y me dieron con la cacha del fusil en la espalda”, denunció la adolescente ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Por su parte, Marcos Carmona, repudió este hecho y cuestionó la “realidad” de Daniel Ortega. “En este país se dice que está normal, pero mientras estén estos grupos de paramilitares, ningún nicaragüense estará seguro ni la casa ni en la calle”.

“Indigna y nos llena de cólera y mucho enojo cuando escuchamos testimonios de adolescentes que son víctimas de estas brutalidad de estos grupos criminales a como son los paramilitares y estos guardas genocidas que son la policía”, agregó.

¿Policías cubanos?

De acuerdo a la víctima, los policías que la detuvieron no eran nicaragüenses, sino tenían un acento cubano. “Los hombres tenían acento cubano porque ellos dijeron cuando nos tiraron al suelo ´van pal suelo, esta chica va pa arriba’”, relató la adolescente.