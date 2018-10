Presos políticos son torturados y los quieren obligar a pedir perdón a Ortega

El Comité de presos políticos denunció graves violaciones a los derechos de sus familiares encarcelados en las diferentes prisiones del país.

Ellos aseguraron, que los obligan a que firmen un documento para pedir perdón a Daniel Ortega a cambio de salir en libertad. Y no gozan de los derechos de otros reos comunes.

“Es una situación adversa, porque ellos están en máxima seguridad. Ellos están a parte de los reos comunes, ellos no tienen derecho a sol, no tienen derecho a prácticamente nada, y los paquetes que nosotros les llevamos son limitados, estos jóvenes son violentados, los están interrogando y amenazando, los amenazan que les van a matar a su familia, que si le piden perdón al presidente ellos van a salir de ahí, que si van a firmar un compromiso a ellos los dejan libres”, dijo Brenda Gutiérrez, madre de Rodrigo Espinoza.

Otros presos políticos están en cárceles de máxima seguridad como si fueran grandes capos de droga.

“Me siento bien triste, a dos me los trasladaron a máxima seguridad, al otro me lo dejaron en otra galería. Ya no sabemos ni para dónde van nuestros hijos, ni lo que están haciendo con ellos, exijo libertad para ellos porque son inocentes”, expresó Juana Lesage, madre de los hermanos músicos Lesage de Jinotepe, Carazo.

Ellas sufren “hostigamiento psicológico, como ellas están encerradas pasan diciéndole malas palabras”, aseguró Daniel Esquivel, esposo de Irlanda Jerez.