El señor Carlos Valle, papá de la presa política, Elsa Valle fue detenido esta mañana por policías y paramilitares en las inmediaciones del mercado Roberto Huembes, en Managua, cuando finalizó la marcha "Juntos somos patria".

Según su esposa, Rebeca Montenegro, ellos se dirigían hacia la Pista Suburbana a recoger su vehículo, cuando fueron interceptados por los policías.

"Mi esposo se corrió pero le cayeron un montón de policías, lo agarraron, lo montaron en la patrulla y yo me monté también, porque no lo dejaría solo", dijo Rebeca.

Los padres de Elsa Valle fueron trasladados al Distrito V de Policía, ahí golpearon a Rebeca con la culeta de una arma AK. "Me golpearon, me tiraron al suelo y me pegaron dos culetazos con un AK y me sacaron de la delegación", expresó Rebeca.

Por otro lado denunció que su hijo fue arrestado sin motivo alguno. "Mi hijo me estaba esperando afuera de la Policía, y ahí lo agarraró la policía y se llevó preso".

Este es el momento en que se llevan detenido al señor Carlos Valle.