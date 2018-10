Carlos valle padre de la presa política Elsa valle continúa preso denuncia su esposa

La esposa del señor Carlos Valle, padre de la presa política, Elsa Valle, denunció en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la detención ilegal del señor Valle, y la posible suministración de alucinógenos a su hijo cuando estuvo detenido en El Chipote.

Carlos Valle fue arrestado en las inmediaciones del mercado Roberto Huembes, en Managua, cuando finalizó la marcha "Juntos somos patria". Según su esposa, Rebeca Montenegro, ellos se dirigían hacia la Pista Suburbana a recoger su vehículo, cuando fueron interceptados por los policías.

“La Policía agarró a mi esposo y lo tiraron al vehículo, al ver eso yo me armé de valor y comencé a forcejear para que lo soltaran, entonces me tiré a la camioneta y les dije “yo voy con ustedes” y me gritaron un montón de palabras obscenas”, dijo Rebeca Montenegro, esposa de Valle.

Los padres de Elsa Valle fueron trasladados al Distrito V de Policía, ahí golpearon a Rebeca con la culeta de un arma AK.

Asimismo, denunció que su hijo fue arrestado, cuando la esperaba afuera de la Delegación policial. “Cuando yo salgo está mi hijo, y en ese momento entró un CPC y dijo que mi hijo estaba escondido donde la vende fruta, inmediatamente salieron los policías y agarraron a mi hijo y lo metieron”, denunció Rebeca.

Ese mismo sábado, pero en horas de la tarde, Rebeca regresó a la Estación Policial en busca de información de su hijo y esposo, pero ahí le comunicaron que habían sido trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial, DAJ, lugar donde entregaron a su hijo.

“La Policía en El Chipote están haciendo de todo por limpiar su imagen, ahí me atendieron bien, pero yo no les creo y el pueblo tampoco, hagan lo que hagan están manchados de sangre y el pueblo exige justicia”, manifestó Rebeca.

Además, agregó que cuando le entregaron a su hijo, este “venía dopado, hablando con la voz arrastrada y su mirada perdida”, por lo que le practicará un examen para constatar si tiene algún tipo de droga en la sangre.

“Tenía dolor de estómago, dolor en la cabeza, sentía pesadas las extremidades, al ver a los alrededores sentía que iba como en el aire”, describió el hijo de Rebeca.