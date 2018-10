El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) rechazaron las publicaciones de medios oficialistas donde muestran desde las celdas del sistema penitenciario, a los presos políticos reunidos con sus familiares y recibiendo chequeo médico y que lo describen como una “garantía” de que se encuentran bien de salud.

Sin embargo, Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, expresó que esa publicación no es más otra acción de abuso de poder y de que los medios oficialistas están siendo “cómplices” del actuar arbitrario del gobierno.

En las imágenes se puede ver a Irlanda Jerez, Elsa Valle, Edwin Carcache, Medardo Mairena, entre otros presos.

Rebeca Montenegro, madre y esposa de Elsa y Carlos Valle, no cree en esas publicaciones que han realizado los medios oficialistas y envía un mensaje a los nicaragüenses: “Ellos no resguardan nada, están publicando fotos de hace dos meses, no se dejen engañar y manipular”. Elsa, estudiante de periodismo, fue detenida el 14 d ejulio, mientras que su padre, Carlos Valle, el 15 de septiembre luego de participar en la marcha "Juntos somos patria".

Contrario a las imágenes compartidas, donde se puede ver a un Medardo Mairena recibiendo chequeo médico, los familiares del líder campesino denunciaron este martes que llevaban más de un mes de no poder verlo y no saber en qué condiciones de salud se encuentra.

“Es más que claro que es un hecho de simulación, por la cantidad de denuncias infrahumanas que se encuentran los presos políticos… A los hechos nos remetimos. Es claro que están tratando de cambiar esa imagen y simular en fotos mentirosas y trabajadas y presentarle al público una realidad diferente”, refirió Pablo Cuevas.

Y agregó: “afortunadamente nadie les cree”.

Por su parte Edwin Carcache, padre del líder estudiantil Edwin Carcache, pidió al gobierno que “si es verdad que garantizan” los derechos humanos de los ciudadanos, por qué apresaron a su hijo, quien contaba con medida cautelar brindada por la CIDH. “Mi hijo no es ningún terrorista a como ellos lo llaman”.

PADRES DE EDWIN CARCACHE: MI HIJO ES UN PRESO POLÍTICO MÁS DEL RÉGIMEN ORTEGA

Edwin Carcache, líder estudiantil fue detenido ilegalmente el 4 de septiembre. Se le acusa de "terrorista".

Acto de “desesperación”

Juan Carlos Arce, del Cenidh, expresó por su parte que la acción cometida por el gobierno sandinista es una muestra de “desesperación” y es consecuencia de la presión internacional.

“Este acto es desesperado del gobierno, en el sentido que hay mucha presión internacional, y eso denota que esa presión está funcionando. Quieren lavarse la cara, pero es imposible con tanta barbaridad cometida”, aseveró Arce.

Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), exigió, en días anteriores, a Daniel Ortega exhibir a los presos políticos para constatar que reciben un trato justo por parte de las autoridades. Una semana después, el gobierno sandinista a través de sus medios oficialistas presentó imágenes que, según ellos, evidencian la “garantía de los derechos humanos”.

Gobierno de Nicaragua comparte fotografías de condiciones de presas terroristas, donde ellas junto a las demás tienen derechos y garantías dentro del Penitenciario Integral de Mujeres “La Esperanza”. pic.twitter.com/H4IQXpXtFP — Canal 2 (@Canal2Nicaragua) 19 de septiembre de 2018

“Nada de eso resuelve las fotografías”, refutó Arce.

“Esta acción es por la avalancha de preguntas y cuestionamientos en relación al Estado en relación a los privados de libertad. Eso de ninguna manera es suficiente para determinar si se encuentran bien”, agregó.

Exigen ingreso de DD.HH. a las cárceles

Los organismos nacionales de derechos humanos han unido sus voces para exigirle al gobierno sandinista el ingreso a las celdas de El Chipote como al sistema penitenciario, así como permitir la visita de los familiares de los presos políticos en “óptimas condiciones”.

“El gobierno y las autoridades han perdido toda credibilidad. Lo correcto sería el ingreso de los familiares en condiciones óptimas (sin guarda de seguridad) para poder verlos, y el ingreso a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como el Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua)”, dijo Juan Carlos Arce.

Tanto la CPDH y Cenidh cuestionan la publicación de las fotografías, puesto que están sujetas a manipulación, y afirman que más bien es una “obstaculización” que indica que “hay una situación que temen (el gobierno) que se haga pública”.

Visitas controladas

Rebeca Montenegro y Edwin Carcache afirmaron que, durante las visitas a sus hijos, un oficial se encuentra monitoreándolos, grabándoles, tomándoles fotos y hasta apuntando. Algo que solo ocurre con los familiares de los presos políticos, expresó Montenegro.