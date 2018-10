Gobierno sandinista no permitió acceso a las cárceles, dice relator de la CIDH

Joel Hernández, relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para privados de libertad, lamentó que el gobierno no permitiera el acceso a las prisiones para constatar la situación de los presos políticos.

“Desafortunadamente no he podido realizar mi programa de trabajo de manera completa porque no ha habido una respuesta del estado de Nicaragua a mis peticiones de poder visitar las cárceles de Nicaragua”, afirmó Hernández a 100% Noticias.

Como parte del trabajo que realiza la CIDH, la tarea de Hernández –quien este jueves parte de Nicaragua- era observar la situación de las personas detenidas en el contexto de las protestas sociales. El relato se reunió con organizaciones de derechos humanos, así como civiles y familiares de los privados de libertad, y cuenta con “información importantísima”.

“Quiero llevarme un conocimiento más cercano… cuál es el trato que están recibiendo (los presos políticos) y a partir de ahí formular recomendaciones al estado nicaragüense”, expresó Joel Hernández.

Hernández aseveró que recopiló testimonios de los víctimas, y lamentó que los privados de libertad se encuentren en condiciones insalubres.