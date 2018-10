Según la hija de Morazán, la Policía sandinista llegó amenazando con armas a la familia.

El haber tirado globos azul y blanco el pasado 14 de septiembre en el barrio José Santos Zelaya de Estelí, fue motivo absurdo para que policías sandinistas y paramilitares se llevaran detenida ayer miércoles a Mayra Morazán Moreno y trasladada a El Chipote, en Managua, según denunciaron sus familiares.

El hecho sucedió a eso de las 8:30 de la mañana del miércoles, cuando los oficiales se presentaron con una fotografía tomada desde la cámara de seguridad de la vivienda del concejal sandinista, Milton Lanuza, en donde aparecía la ciudadana.

Según la hija de Mayra, Angeline Morazán, los policías sacaron de forma violenta a su mamá y llegaron armados amenazando a todos los que se encontraban en la vivienda.

“Su único delito fue tirar globos y eso no es ningún delito grave para que me quitaran a mi mamá”, dijo llorando la joven Angelin Morazán.

La joven además manifestó a 100% Noticias que, al momento de la detención, varios policías se encontraban desplegados en el barrio para impedir que vecinos se acercaran a la vivienda y ayudar a la familia.

“Violentaron todos nuestros derechos, porque nos humillaron, nos trataron como si éramos narcotraficantes, porque mi mamá no es una delincuente y no ha hecho nada malo. A la casa entró un oficial con un arma apuntándonos a todos, sin importarles que estuviera un niño de seis años y uno de siete meses. Nos tenían secuestrados en la casa, nos decían que no podíamos sacar los celulares para llamar o tomar fotos. La Policía no dijo por qué se la llevaban y tampoco nos dejaron que fuéramos a operaciones en Estelí para preguntar por ella”, dijo Angelin.

Asimismo, denunció que los policías entraron a su cuarto y se robaron su celular, “porque se lo echaron en la bolsa del pantalón”.